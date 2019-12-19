Зозуля: Помогать своей стране во время войны - это не преступление

Украинский нападающий рассказал о своем фонде помощи.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля, который подвергся оскорбительным выкрикам со стороны болельщиков Райо Вальекано, провел пресс-конференцию и прокомментировал обвинения в фашизме.

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“Когда в моей стране началась война, у нас не было армии. Люди объединились и пытались помочь ей. Наш фонд помощи никогда не покупал оружие или боевые инструменты. Единственное, что мы поставляли - это техническое оборудование для спасения жизней. Мы с коллегами покупали машины скорой помощи, еду и одежду. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом - не преступление.

Теперь я хочу вернуться к моменту подписания контракта с Райо Вальекано. Когда я подписал соглашение и посетил штаб-квартиру команды в Мадриде, там мне сказали, что они не хотят, чтобы я у них играл. Я спросил почему, и они сказали мне, что я фашист. Это был первый раз, когда они назвали меня фашистом.

Когда я спросил, почему они так меня называют, они сказали, что это потому, что я помогаю своей армии, своей стране, а они помогают другой армии. Поймите меня правильно: шесть фанатов Райо воевали против моего государства на стороне чужой армии.

Вот так все и началось. Люди, сражающиеся в другой армии, зарабатывают за это деньги. Хочу подчеркнуть, что они сначала назвали меня фашистом, а затем нацистом и расистом. Конечно, как вы все знаете, мой лучший друг Бела, и мне все равно, какого цвета у него кожа или национальность. Все люди одинаковые. Вы можете спросить моих бывших партнеров по команде в Бетисе или Альбасете. Я никогда не обращал на это внимания.

Я хотел поговорить с фанатами Райо, объясниться. Они уже все знают обо мне, потому что воюют в Донбассе, на другой стороне“, - заявил Зозуля.

Ранее сообщалось, что фанаты напали на президента Райо Вальекано, поддержавшего Зозулю.