Вальверде: Меня расстраивает, что мы заканчиваем год наравне с Реалом
Испанский специалист считает, что в матче против мадридцев было много спорных моментов.
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с Реалом (0:0) в рамках 10 тура чемпионата Испании.
“Это была игра, которая была наполнена спорными моментами и битвами на поле, и обе команды имели хорошие моменты во время матча.
Мы заканчиваем год наравне с Реалом, и это расстраивает“, - цитирует Вальверде Marca.
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