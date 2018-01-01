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Вальверде: Меня расстраивает, что мы заканчиваем год наравне с Реалом

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Испанский специалист считает, что в матче против мадридцев было много спорных моментов.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с Реалом (0:0) в рамках 10 тура чемпионата Испании.

“Это была игра, которая была наполнена спорными моментами и битвами на поле, и обе команды имели хорошие моменты во время матча. 

Мы заканчиваем год наравне с Реалом, и это расстраивает“, - цитирует Вальверде Marca.

Смотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Реал.

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Теги: футбол, Реал, Барселона, Эрнесто Вальверде, Эль-Класико
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