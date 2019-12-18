Варан показал последствия столкновения, за которое судья не назначили пенальти

На ноге футболиста остались четкие следы от шипов соперника, но судья не стал назначать 11-метровый в ворота Барселоны.

Накануне, 18 декабря, состоялся главный поединок Испании - Эль Класико.

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На 17-й минуте этого матча произошел скандальный эпизод - Клеман Лангле шипами влетел в бедро защитника Реала Рафаэля Варана. Этот инцидент произошел в штрафной “сине-гранатовых“, однако главный арбитр встречи не стал назначать пенальти.

После матча в Сети появилось фото ноги Варана со следами от столкновения.

ESCALOFRIANTE.



Así quedó la PIERNA de @raphaelvarane tras la entrada de LENGLET. ¿Por qué NO ENTRÓ el VAR?



¡Lo analizamos a las 23:57h en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/z9XyeL7xdZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 December 2019

Напомним, матч Барселона - Реал завершился со счетом 0:0. Впервые за 17 лет команды не забили ни одного гола в Эль Класико.

Ранее капитан “сливочных“ Серхио Рамос раскритиковал судейство в этом поединке.