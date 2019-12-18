Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Варан показал последствия столкновения, за которое судья не назначили пенальти

Комментариев: 0
На ноге футболиста остались четкие следы от шипов соперника, но судья не стал назначать 11-метровый в ворота Барселоны.
Клеман Лангле ударил Рафаэля Варана
Клеман Лангле ударил Рафаэля Варана
Getty Images

Накануне, 18 декабря, состоялся главный поединок Испании - Эль Класико.

Смотри также: Барселона - Реал 0:0 обзор матча чемпионата Испании

На 17-й минуте этого матча произошел скандальный эпизод - Клеман Лангле шипами влетел в бедро защитника Реала Рафаэля Варана. Этот инцидент произошел в штрафной “сине-гранатовых“, однако главный арбитр встречи не стал назначать пенальти.

После матча в Сети появилось фото ноги Варана со следами от столкновения.

Напомним, матч Барселона - Реал завершился со счетом 0:0. Впервые за 17 лет команды не забили ни одного гола в Эль Класико.

Ранее капитан “сливочных“ Серхио Рамос раскритиковал судейство в этом поединке.

Поделись:
Теги: Рафаэль Варан, Реал, Реал Мадрид, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Эль Класико, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь