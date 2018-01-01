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Вальверде: Я не помню у Реала таких явных моментов, в отличии от нас

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Барселона должна была побеждать.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде подвел итоги ничейного матча с Реалом (0:0) в Ла Лиге.

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“Эта Ла Лига нормальная, прошлые две, когда мы побеждали с крупным счетом - нет.

Нам было сложно перебороть давление, но я не помню у Реала таких явных моментов, в отличии от нас.

Конечно, мы бы хотели получить три очка, за нас был фактор своего поля, и мы чуть больше были обязаны победить.

Реал провел здесь хороший, тяжелый для нас, матч, как они всегда это умеют делать“, - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Отметим, что на нашем сайте доступен обзор матча.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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