Вальверде: Я не помню у Реала таких явных моментов, в отличии от нас

Барселона должна была побеждать.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде подвел итоги ничейного матча с Реалом (0:0) в Ла Лиге.

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“Эта Ла Лига нормальная, прошлые две, когда мы побеждали с крупным счетом - нет.

Нам было сложно перебороть давление, но я не помню у Реала таких явных моментов, в отличии от нас.

Конечно, мы бы хотели получить три очка, за нас был фактор своего поля, и мы чуть больше были обязаны победить.

Реал провел здесь хороший, тяжелый для нас, матч, как они всегда это умеют делать“, - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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