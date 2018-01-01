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Директор Реала: Трудно понять, почему не был использован ВАР

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ВАР должен помогать арбитру.
Эмилио Бутрагеньо
Эмилио Бутрагеньо
Getty Images

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо подвел итоги ничейного матча с Барселоной (0:0).

В одном из эпизодов игры, футболисты “сливочных“ требовали пенальти из-за фола на Варане.

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“Вы знаете, что мы сторонники ВАР. Технология должна помогать арбитру, ведь он не может увидеть все эпизоды. Для этого ВАР и был создан.

ВАР должен вступать в действие, когда присутствует грубая ошибка. Странно, что ВАР не вмешался в эпизоды с Вараном.

Арбитр не заметил два явных фола. Но трудно понять, почему не был использован ВАР. Вот это всех смущает“, - цитирует Бутрагеньо Marca.

Отметим, что на нашем сайте доступен обзор матча.

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Теги: Эмилио Бутрагеньо, Реал Мадрид, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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