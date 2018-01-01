Рамос: Было два явных пенальти в ворота Барселоны

Капитан Королевского клуба недоволен судейством в Эль Класико.

В среду, 18 декабря, в Барселоне состоялось Эль Класико. Перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реалом завершился в нулевую ничью.

Эмоциями от этого противостояния поделился защитник Королевского клуба Серхио Рамос.

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"Было два явных пенальти в ворота Барселоны. Мы видели это в перерыве. Именно для этих случаев существует VAR, поэтому я не знаю…

Возможно, в других матчах будут другие решения. Команда сражалась до последнего. Я надеюсь, что после праздников мы продолжим в том же духе", - приводит слова Рамоса Sport24.

Стоит сказать, что Рамос установил рекорд в матче Барселона - Реал.

Отметим, что впервые за 17 лет в Эль Класико не было забито ни единого голаю