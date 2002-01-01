Впервые за 17 лет в Эль Класико не было забито ни единого гола

В последний раз Барселона и Реал не забивали друг другу в далеком 2002 году.

В среду, 18 декабря, состоялся самый главный матч в Испании - Эль Класико. Перенесенный поединок 10-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом проходил на Камп Ноу.

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По ходу этого поединка команды не сумели забить ни единого гола, завершив встречу в нулевую ничью. В последний раз такое случалось в 2002 году.

Стоит сказать, что по ходу встречи в ворота "сине-гранатовых" арбитр не назначил два пенальти. Также один раз свою команду спас Жерар Пике, который выбил мяч с линии ворот.

Вашему вниманию видео обзор матча Барселона - Реал.