Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Впервые за 17 лет в Эль Класико не было забито ни единого гола

Комментариев: 0
В последний раз Барселона и Реал не забивали друг другу в далеком 2002 году.
Барселона и Реал не сумели выявить победителя
Барселона и Реал не сумели выявить победителя
Getty Images

В среду, 18 декабря, состоялся самый главный матч в Испании - Эль Класико. Перенесенный поединок 10-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом проходил на Камп Ноу.

Читай также: Рамос установил новый рекорд по матчам в Эль-Класико

По ходу этого поединка команды не сумели забить ни единого гола, завершив встречу в нулевую ничью. В последний раз такое случалось в 2002 году.

Стоит сказать, что по ходу встречи в ворота "сине-гранатовых" арбитр не назначил два пенальти. Также один раз свою команду спас Жерар Пике, который выбил мяч с линии ворот.

Вашему вниманию видео обзор матча Барселона - Реал.

Поделись:
Теги: Барселона, Реал, Реал Мадрид, Эль Класико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь