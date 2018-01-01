Барселона и Реал не выявили победителя

Подопечные Зидана и Вальверде не смогли распечатать ворота в матче.

В рамках перенесенного 10-го тура чемпионата Испании каталонская Барселона на Камп Ноу принимала мадридский Реал.

Команды подходили к Эль-Класико с кадровыми проблемами - у хозяев отсутствовали Усман Дембеле и Артур, а гостям не могли помочь Азар и Марсело.

Судьей матча выступил Эрнандес Эрнандес.

После стартового свистка команды далеко не сразу рвались вперед, а скорее присматривались друг ко другу, выдавая редкие позиционные атаки: то Месси выполнит пас с центра поля в штрафную, то Бэйл попытается навесить на Иско с фланга. Однако первый опасный момент возник на 17-й минуте: Бензема пробил головой после розыгрыша углового - Пике вынес мяч с линии ворот.

“Сливочные“ почуяли кровь и начали наращивать давление у ворот Тер Штегена, однако нельзя сказать, что действительно мадридцы были близки к голу. Было несколько дежурных ударов от Бензема, Рамоса и Варана но настоящей опасности они не несли - либо сильно неточно, либо прямо в Тер Штегена.

Однако уже на 31-й минуте Барселона ожила: Куртуа выбил мяч прямо на ногу Месси, Лионель пробил в касание, но Рамос успел занять место в воротах и спас свою команду, но затем инициативой снова завладел “Королевский клуб“. Федерико Вальверде сместился в центр и нанес плотный удар по воротам, однако тоже мимо. Далее Лионель Месси опять нашел Альбу гениальным пасом, Жорди нужно было пробивать лишь в касание, ведь перед ним был лишь голкипер, однако он не смог попасть по мячу.

Второй тайм начинался также в сдержанном ключе. Команды долго и раскачивались и только лишь спустя десять минут появился момент у Лео Месси - Гризманн обыграл соперников и отдал на Лео, но тот чудом не смог акцентировано нанести удар по воротам и счет остался прежний. Через несколько мгновений уже Гарет Бэйл нашел выгодную позицию в штрафной, однако он пробил во внешнюю сторону сетки. Валлиец все же распечатал ворота соперников, однако отдававший Менди на считанные миллиметры залез в офсайд. Последним действительно опасным моментом запомнился Луис Суарес, который завершал хорошую комбинацию, однако уругваец явно забыл где-то свой прицел.

В последнюю десятиминутку команды как будто согласились с результатом и скорее доигрывали матч, чем пытались вырвать победу. Заключительная часть встречи запомнилась обилием желтых карточек и, разве что, показанными технологиями от испанских телевизионщиков во время трансляции. Таким образом, в первом Эль-Класико была зафиксирована скучная, но справедливая ничья.

Барселона — Реал 0:0

Барселона: тер Штеген — Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Вальверде, 80), Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)

Предупреждения: Ракитич, Суарес, Лангле — Каземиро, Бэйл, Иско, Рамос, Карвахаль