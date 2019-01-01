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Барселона - Реал 0:0 обзор матча чемпионата Испании

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Команды разошлись миром.

Барселона - Реал: обзор матча
Барселона - Реал: обзор матча
Getty Images

В перенесенном 10-м туре чемпионата Испании Барселона дома принимала мадридский Реал.

Команды не смогли отличиться в матче, закончив игру 0:0.

Барселона — Реал 0:0

Барселона: Тер Штеген — Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Вальверде, 80), Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)

Предупреждения: Ракитич, Суарес, Лангле — Каземиро, Бэйл, Иско, Рамос, Карвахаль

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Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, обзор матча, футбол
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