Барселона - Реал 0:0 обзор матча чемпионата Испании
Команды разошлись миром.
В перенесенном 10-м туре чемпионата Испании Барселона дома принимала мадридский Реал.
Команды не смогли отличиться в матче, закончив игру 0:0.
Барселона — Реал 0:0
Барселона: Тер Штеген — Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Вальверде, 80), Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)
Предупреждения: Ракитич, Суарес, Лангле — Каземиро, Бэйл, Иско, Рамос, Карвахаль
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