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Матч Барселона - Реал был остановлен из-за протестов болельщиков

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Болельщики выбросили на поле надувные мячи.
Протесты болельщиков Барселоны
Протесты болельщиков Барселоны
Getty Images

В матче перенесенного 10-го тура Барселона сыграла вничью с Реалом.

Во время матча болельщики провели акцию протеста за независимость Каталонии. Арбитр встречи Эрнандес Эрнандес был вынужден остановить игру на 55-й минуте встречи из-за того, что на поле были выброшены надувные мячи. На мячах было написано:"Испания, садись за стол переговоров".

Отметим, что акция протеста проводилась под стенами Камп Ноу с самого утра футбольного дня.

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Теги: Барселона, Реал Мадрид, Эль-Класико, Ла Лига, футбол, протест
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