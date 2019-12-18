Матч Барселона - Реал был остановлен из-за протестов болельщиков

Болельщики выбросили на поле надувные мячи.

В матче перенесенного 10-го тура Барселона сыграла вничью с Реалом.

Во время матча болельщики провели акцию протеста за независимость Каталонии. Арбитр встречи Эрнандес Эрнандес был вынужден остановить игру на 55-й минуте встречи из-за того, что на поле были выброшены надувные мячи. На мячах было написано:"Испания, садись за стол переговоров".

BREAKING: Pro-independence protesters stop the Clásico football match by throwing inflatable balls. pic.twitter.com/HxQ8S3zBip — Catalans for Yes 🎗 (@CatalansForYes) December 18, 2019

Отметим, что акция протеста проводилась под стенами Камп Ноу с самого утра футбольного дня.