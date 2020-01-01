Рамос установил новый рекорд по матчам в Эль-Класико

Игрок провел 43 матча в матчах против Барселоны.

Защитник Реала Серхио Рамос установил уникальное достижение в Эль-Класико.

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Испанский защитник провел 43 матча против Барселоны за всю карьеру. Рамос обогнал по количеству сыгранных матчей в Эль-Класико Мануэля Санчиса, Пако Хенто и Хави Эрнандеса.

Отметим, что в этих матчах испанский защитник одержал 13 побед, сыграв 9 матчей вничью, а также проиграл 20 матчей.

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