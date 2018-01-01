В Испании продолжается акция протеста за независимость Каталонии

Перед Камп Ноу собралось несколько тысяч людей.

Перед стадионом Камп Ноу, где должен состоятся матч Барселоны с Реалом, продолжаются акции протеста.

Как сообщают испански СМИ, в акции принимают участие несколько тысяч людей.

Протесты в Барселоне RAC1

Протесты в Барселоне RAC1

Протесты в Барселоне Getty Images

Протесты в Барселоне Getty Images

Ранее сообщалось, что тысячи полицейских поддерживают порядок возле стадиона.

Напомним, матч Барселона - Реал начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.