В Испании продолжается акция протеста за независимость Каталонии
Перед Камп Ноу собралось несколько тысяч людей.
Перед стадионом Камп Ноу, где должен состоятся матч Барселоны с Реалом, продолжаются акции протеста.
Как сообщают испански СМИ, в акции принимают участие несколько тысяч людей.
Ранее сообщалось, что тысячи полицейских поддерживают порядок возле стадиона.
Напомним, матч Барселона - Реал начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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