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В Испании продолжается акция протеста за независимость Каталонии

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Перед Камп Ноу собралось несколько тысяч людей.
Протесты в Барселоне
Протесты в Барселоне
Getty Images

Перед стадионом Камп Ноу, где должен состоятся матч Барселоны с Реалом, продолжаются акции протеста.

Как сообщают испански СМИ, в акции принимают участие несколько тысяч людей.

Протесты в Барселоне
Протесты в Барселоне
RAC1

Протесты в Барселоне
Протесты в Барселоне
RAC1

Протесты в Барселоне
Протесты в Барселоне
Getty Images

Протесты в Барселоне
Протесты в Барселоне
Getty Images

Ранее сообщалось, что тысячи полицейских поддерживают порядок возле стадиона.

Напомним, матч Барселона - Реал начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Барселона, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Эль Класико, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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