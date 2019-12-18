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Президент Райо Вальекано: Историю с Зозулей я терпел годами

Комментариев: 2
Райо Вальекано проводит расследование.
Рауль Мартин Преса
Рауль Мартин Преса
ayovallecano.es

Президент Райо Вальекано Рауль Мартин Преса рассказал о последствиях после скандала Романа Зозули с ультрасом клуба.

“Часть ультрас находилась сзади. Мы попросили идентифицировать этих людей, чтобы видеть, кто выкрикивал оскорбления. Они радикалы, но мы не имеем право винить всех.

Мы проводим расследование. Есть люди, которые знают виновных, но боятся говорить об этом. Эти фаны провоцируют других на оскорбления моей семьи. Историю с Зозулей я терпел годами.

Но я хотел бы поблагодарить остальных фанов. Они не смогли посмотреть футбол из-за неуважаемых людей“, - приводит слова Преса Union Rayo.

Ранее сообщалось, что фанаты напали на президента Райо Вальекано, поддержавшего Зозулю.

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Теги: Рауль Мартин Преса, Райо Вальекано, Роман Зозуля, Сегунда, футбол
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    18.12.2019, 21:13
Оценка:  -3
fkrfyfan
Поблагодари украинского нацика-идиота
nelci    18.12.2019, 20:53
Оценка:  -2
nelci
Большая редкость, чтобы профессиональные спортсмены обладали умом, как и в нашем случае....
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