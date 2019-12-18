Президент Райо Вальекано: Историю с Зозулей я терпел годами

Райо Вальекано проводит расследование.

Президент Райо Вальекано Рауль Мартин Преса рассказал о последствиях после скандала Романа Зозули с ультрасом клуба.

“Часть ультрас находилась сзади. Мы попросили идентифицировать этих людей, чтобы видеть, кто выкрикивал оскорбления. Они радикалы, но мы не имеем право винить всех.

Мы проводим расследование. Есть люди, которые знают виновных, но боятся говорить об этом. Эти фаны провоцируют других на оскорбления моей семьи. Историю с Зозулей я терпел годами.

Но я хотел бы поблагодарить остальных фанов. Они не смогли посмотреть футбол из-за неуважаемых людей“, - приводит слова Преса Union Rayo.

Ранее сообщалось, что фанаты напали на президента Райо Вальекано, поддержавшего Зозулю.