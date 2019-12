Стали известны стартовые составы на Эль-Класико

Барселона и мадридский Реал объявили стартовые составы на матч перенесенного 10-го тура Ла Лиги, который состоится сегодня, 18 декабря, в Каталонии.

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг – Месси, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Ракитич, Аленья, Видаль, Умтити, Карлес Перес, Ансу Фати.

⚠️ There has been a change to the starting 11 for #ElClásico. pic.twitter.com/AdpM0aKTtx