Скандал дня: Игрок Барселоны досрочно покинул тренировку накануне матча с Реалом
Видаль остался недоволен решением Вальверде.
Полузащитник Барселоны Артуро Видаль досрочно ушел с тренировку команды накануне матча с Реалом, об этом сообщает ESPN.
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По информации источника, чилиец так отреагировал на то, что он не выйдет в стартовом составе в Эль-Класико.
Ранее сообщалось, что Видаль намерен покинуть Барселону зимой.
Матч Барселона - Реал состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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