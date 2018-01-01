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Скандал дня: Игрок Барселоны досрочно покинул тренировку накануне матча с Реалом

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Видаль остался недоволен решением Вальверде.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль досрочно ушел с тренировку команды накануне матча с Реалом, об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, чилиец так отреагировал на то, что он не выйдет в стартовом составе в Эль-Класико.

Ранее сообщалось, что Видаль намерен покинуть Барселону зимой.

Матч Барселона - Реал состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Артуро Видаль, Эрнесто Вальверде, Барселона, футбол, скандал
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