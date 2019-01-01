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Варан: Месси - это особенный игрок

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"Сливочные" должны выключить аргентинца из игры.
Рафаэль Варан
Рафаэль Варан
Getty Images

Защитник Реала Рафаэль Варан поделился мнением по поводу игры против Лионеля Месси.

“Месси - это особенный игрок. Против него нельзя обороняться так, как против других любых футболистов.

Он обладает особенными качествами. Он заставляет защитников сильно концентрироваться на себе.

Мы должны обороняться против него коллективно. Это командные усилия. Мы должны оставить ему минимум пространства“, - цитирует Варана пресс-службе Ла Лиги.

Напомним, матч Барселона - Реал начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что тысячи полицейских перекрыли улицы в Барселоне.

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Теги: Рафаэль Варан, Лионель Месси, Барселона, Реал Мадрид, футбол, Ла Лига, Эль-класико
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