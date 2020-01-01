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Лунин впервые попал в стартовый состав Вальядолида

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Украинец получил свой шанс в матче Кубка Испании.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Сегодня, 18 декабря, Вальядолид на выезде сыграет против Терсеры Толосы в рамках 1/64 финала Кубка Испании.

Впервые в стартовый состав Вальядолида попал украинский голкипер Андрей Лунин. Для него это будет первый поединок за клуб, в который он перебрался минувшим летом на правах аренды из Реала.

Стоит сказать, что мадридский Реал задумывается над тем, чтобы вернуть Лунина и отдать его в аренду в другой клуб из-за недостатка игровой практики.

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Теги: Андрей Лунин, Вальядолид, Кубок Испании, футбол
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