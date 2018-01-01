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В Испании ограбили дом футболиста Барселоны

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Португальский футболист пострадал от преступников.
Нельсон Семеду
Нельсон Семеду
Getty Images

В Испании произошло очередное ограбление дома футболиста. В этот раз жертвой ограбления стал защитник Барселоны Нельсон Семеду, об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, за несколько часов до Эль-Класико в дом португальца ворвались преступники.

Ранее подобное произошло с Клаудио МаркизиоСамюэлем УмтитиЛукасом ВаскесомАртуромКаримом Бензема и даже с главным тренером Реала Зинедином Зиданом.

Матч Барселона - Реал состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Нельсон Семеду, Барселона, футбол, ограбление, инцидент, Ла Лига, Реал Мадрид, Эль-Класико, футбол
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