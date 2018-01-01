В Испании ограбили дом футболиста Барселоны

Португальский футболист пострадал от преступников.

В Испании произошло очередное ограбление дома футболиста. В этот раз жертвой ограбления стал защитник Барселоны Нельсон Семеду, об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, за несколько часов до Эль-Класико в дом португальца ворвались преступники.

Ранее подобное произошло с Клаудио Маркизио, Самюэлем Умтити, Лукасом Васкесом, Артуром, Каримом Бензема и даже с главным тренером Реала Зинедином Зиданом.

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