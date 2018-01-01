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Тысячи полицейских и перекрытые улицы: В Барселоне усиленно готовятся к Эль Класико

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Полиция Барселоны принимает активные меры по обеспечению безопасности в преддверии центрального матча Испании.
В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
as.com

Сегодня, 18 декабря, в Барселоне состоится Эль Класико. В преддверии поединка полиция города ужесточила меры безопасности.

Матч Барселона - Реал перенесли на сегодняшнюю дату из-за беспорядков, которые в последнее время проходят по всей Каталонии. В связи с этим у сторон есть повод беспокоиться и полиция стремится минимизировать все риски.

В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
as.com

В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
as.com

В целях безопасности игроков Барселоны и Реала даже поместили в одну гостиницу недалеко от стадиона, а улицы, по которым проезжают клубные автобусы, полностью перекрыты для посторонних

В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
as.com

В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
as.com

Команды во время передвижения по городу сопровождает полицейский эскорт.

В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
as.com

В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
В Барселоне ужесточили меры безопасности перед Эль Класико
as.com

Напомним, матч Барселона - Реал начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Барселона, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Эль Класико, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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