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Экс-игрок Барселоны: Я хотел бы видеть Рамоса в каталонском клубе

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Испанский защитник усилил бы игру Барселоны.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Бывший игрок Барселоны Ривалдо заявил, что хотел бы видеть Серхио Рамоса в каталонском клубе.

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“Барселона должна подойти к матчу очень осторожно, чтобы Реал не смог ее удивить.

Я был бы очень рад видеть Серхио Рамоса, который играл бы Барселону. Это лучший испанский центральный защитник всех времен“, - цитирует Ривалдо Marca.

Матч Барселона - Реал состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Ривалдо, Серхио Рамос, Ла Лига, Барселона, Реал Мадрид, футбол
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