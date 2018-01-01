Экс-игрок Барселоны: Я хотел бы видеть Рамоса в каталонском клубе
Испанский защитник усилил бы игру Барселоны.
Бывший игрок Барселоны Ривалдо заявил, что хотел бы видеть Серхио Рамоса в каталонском клубе.
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“Барселона должна подойти к матчу очень осторожно, чтобы Реал не смог ее удивить.
Я был бы очень рад видеть Серхио Рамоса, который играл бы Барселону. Это лучший испанский центральный защитник всех времен“, - цитирует Ривалдо Marca.
Матч Барселона - Реал состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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