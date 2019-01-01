Экс-президент Реала: Было бы ошибкой менять Бэйла на Погба

Валлиец может принести пользу Реалу.

Бывший президент Реал Рамон Кальдерон поделился мнением о возможных приобретениях “сливочных“.

“У нас всегда был негативный опыт во время зимнего трансферного окна. Для таких команд, как Реал и Барселона сложно найти игрока зимой, ведь нет подходящих.

Ходят слухе о возможном обмене Бэйла или Хамеса на Погба. Но я думаю, что это лишь слухи. Это правда, что Зидан хочет видеть в команде Погба. Он давно говорит об этом публично.

Но я думаю, что это было бы ошибкой дать возможность Бэйлу уйти. Ведь, когда Гарет в форме и мотивирован, я считаю, что он незаменим для Реала“, - цитирует Кальдерона Talksport.

Ранее агент Бэйла заявил, что его подопечный может покинуть команду в случаи выгодного предложения.

Отметим, что Погба не собирается покидать МЮ в зимнее трансферное окно.