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Экс-президент Реала: Было бы ошибкой менять Бэйла на Погба

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Валлиец может принести пользу Реалу.
Рамон Кальдерон
Рамон Кальдерон
Getty Images

Бывший президент Реал Рамон Кальдерон поделился мнением о возможных приобретениях “сливочных“.

“У нас всегда был негативный опыт во время зимнего трансферного окна. Для таких команд, как Реал и Барселона сложно найти игрока зимой, ведь нет подходящих.

Ходят слухе о возможном обмене Бэйла или Хамеса на Погба. Но я думаю, что это лишь слухи. Это правда, что Зидан хочет видеть в команде Погба. Он давно говорит об этом публично.

Но я думаю, что это было бы ошибкой дать возможность Бэйлу уйти. Ведь, когда Гарет в форме и мотивирован, я считаю, что он незаменим для Реала“, - цитирует Кальдерона Talksport.

Ранее агент Бэйла заявил, что его подопечный может покинуть команду в случаи выгодного предложения. 

Отметим, что Погба не собирается покидать МЮ в зимнее трансферное окно.

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Теги: Рамон Кальдерон, Реал Мадрид, Гарет Бэйл, Поль Погба, футбол
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