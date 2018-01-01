Полузащитник Барселоны намерен покинуть команду в январе

Артуро Видаль может перейти в итальянскую команду.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль намерен покинуть клуб в январе, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, чилиец вел переговоры с Интером по поводу трансфера. Однако, “сине-гранатовые“ сообщили агенту игрока, что клуб не намерен отпускать игрока зимой.

Видаль хочет покинуть Барселону из-за того, что имеет недостаточную игровую практику.

Ранее сообщалось, что Видаль может покинуть команду зимой.

Отметим, что другой полузащитник Барселоны может перейти в Атлетико Мадрид.