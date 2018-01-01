Вальверде: Каждое Эль-Класико трудное

Испанский специалист назвал главную задачу своих подопечных на поединок.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал матч с Реалом в рамках 10 тура чемпионата Испании.

“Каждое Эль-Класико трудное. Для некоторых наших игроков оно будет первым. Это первая половина сезона, предстоит еще много матчей, но каждая команда попытается добиться успеха в этом матче.

То, что у нас одинаковое количество очков, означает, что в этом сезоне силы команд очень сбалансированы.

Мы должны найти свой стиль игры, независимо от того, кто выйдет на поле у Реала. У них много вариантов на игру, решение будет принимать тренер. Несмотря ни на что, мы должны найти свою игру“, - цитирует Вальверде Marca.

Матч Барселона - Реал состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.