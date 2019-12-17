Барселона огласила заявку на матч с Реалом
В списке команды оказалось 18 футболистов.
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде назвал заявку команды на перенесенный матч 10 тура чемпионата Испании против Реала.
Голкиперы: Тер Штеген, Нето
Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, Роберто, Де Йонг, Видаль
Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Перес, Фати.
The 1️⃣8️⃣ for #ElClásico! pic.twitter.com/7XYJ7wRm18— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2019
Отметим, что матч пропустят полузащитник Артур и вингер Усман Дембеле.
Ранее также стала известна заявка мадридского Реала.
Матч Барселона - Реал состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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