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Барселона огласила заявку на матч с Реалом

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В списке команды оказалось 18 футболистов.
Барселона
Барселона
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде назвал заявку команды на перенесенный матч 10 тура чемпионата Испании против Реала.

Голкиперы: Тер Штеген, Нето

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, Роберто, Де Йонг, Видаль

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Перес, Фати.

Отметим, что матч пропустят полузащитник Артур и вингер Усман Дембеле.

Ранее также стала известна заявка мадридского Реала.

Матч Барселона - Реал состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Барселона, Реал, Эль-Класико
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