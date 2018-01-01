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Василий Кравец впервые за семь месяцев сыграл за Леганес

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Украинец провел матч в Кубке Испании.
Василий Кравец (слева)
Василий Кравец (слева)
twitter.com/CDLeganes

Леганес обыграл Андорру в рамках 1/64 Кубка Испании. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались “пепинерос“ - 6:5.

Интересно, что в стартовом составе Леганеса вышел украинский защитник Василий Кравец, который сыграл первые с мая. На 105-й минуте его заменили на Даниэля Пломера.

Ранее сообщалось, что Кравец может перебраться в Барселону.

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Теги: футбол, Леганес, Василий Кравец
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