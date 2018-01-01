Вальверде поддержал Зозулю в конфликте с фанатами Райо Вальекано

Испанский тренер прокомментировал инцидент.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал скандал, который случился за участием украинского футболиста Романа Зозуля.

“Я знаю, что произошло в том матче. Я не буду проводить параллели в матче с Реалом. Люди могут свободно выражать свое мнение на поле, но пока соблюдается уважение друг к другу. Мы просим об этом всегда.

Я понятия не имею, что произойдет завтра. Футбол должен быть чем-то, что объединяет людей, а не разделяет нас“, - цитирует Вальверде Marca.

Ранее сообщалось, что Динамо поддержало украинского футболиста.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением.