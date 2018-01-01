Вальверде поддержал Зозулю в конфликте с фанатами Райо Вальекано
Испанский тренер прокомментировал инцидент.
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал скандал, который случился за участием украинского футболиста Романа Зозуля.
“Я знаю, что произошло в том матче. Я не буду проводить параллели в матче с Реалом. Люди могут свободно выражать свое мнение на поле, но пока соблюдается уважение друг к другу. Мы просим об этом всегда.
Я понятия не имею, что произойдет завтра. Футбол должен быть чем-то, что объединяет людей, а не разделяет нас“, - цитирует Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что Динамо поддержало украинского футболиста.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением.
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