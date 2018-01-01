Лунин проведет дебютный поединок за Вальядолид
Украинский вратарь сыграет в Кубке Испании.
Вратарь Вальядолида Андрей Лунин примет участие в матче Кубка Испании против Толоса, об этом сообщил главный тренер клуба Серхио Гонсалес на пресс-конференции.
“Некоторые футболисты, которые не играют в Ла Лиге, выйдут в матче Кубка Испании.
В рамке ворот место займет Андрей Лунин“, - цитирует Гонсалеса Marca.
Матч Толоса - Вальядолид состоится в среду, 18-го декабря. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Вальядолид.
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