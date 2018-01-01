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Лунин проведет дебютный поединок за Вальядолид

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Украинский вратарь сыграет в Кубке Испании.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/realvalladolid

Вратарь Вальядолида Андрей Лунин примет участие в матче Кубка Испании против Толоса, об этом сообщил главный тренер клуба Серхио Гонсалес на пресс-конференции.

“Некоторые футболисты, которые не играют в Ла Лиге, выйдут в матче Кубка Испании.

В рамке ворот место займет Андрей Лунин“, - цитирует Гонсалеса Marca.

Матч Толоса - Вальядолид состоится в среду, 18-го декабря. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Вальядолид.

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Теги: Андрей Лунин, Вальядолид, Кубок Испании, футбол
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