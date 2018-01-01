Лунин может перейти в испанский клуб

Мадридский Реал может отдать Лунина в клуб из Сегунды.

Реал может отдать украинского вратаря Андрея Лунина в аренду в Альмерию, который сейчас находится в аренде в Вальядолиде, об этом сообщает As со ссылкой на Cadena SER.

Главным тренером Альмерии является Гути, который ранее играл в мадридском клубе.

Альмерия занимает вторую строчку в Сегунде, имея в активе 36 очков.

Отметим, что Вальядолид не будет мешать переходу украинца в другой клуб, ведь хочет сохранить хорошие отношения со “сливочными“.

Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в Реал зимой.