Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин может перейти в испанский клуб

Комментариев: 0
Мадридский Реал может отдать Лунина в клуб из Сегунды.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Реал может отдать украинского вратаря Андрея Лунина в аренду в Альмерию, который сейчас находится в аренде в Вальядолиде, об этом сообщает As со ссылкой на Cadena SER.

Главным тренером Альмерии является Гути, который ранее играл в мадридском клубе.

Альмерия занимает вторую строчку в Сегунде, имея в активе 36 очков.

Отметим, что Вальядолид не будет мешать переходу украинца в другой клуб, ведь хочет сохранить хорошие отношения со “сливочными“.

Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в Реал зимой.

Поделись:
Теги: Андрей Лунин, Реал Мадрид, Вальядолид, Альмерия, Ла Лига, Сегунда, аренда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь