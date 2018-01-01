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Месси - о Зидане: Люди быстро забывают достижения

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Аргентинец заступился за Зинедина Зидана.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился мнением по поводу критики в сторону главного тренера Реала Зинедина Зидана.

“Это удивляет, что Зидан в начале сезона получил много критики в свой адрес, после всего, что он выиграл с Реалом.

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Те кто давно находится в футболе и в больших клубах, знают, что это нормальная практика. Люди очень быстро забывают о том, что произошло и было достигнуто в прошлом. Они требуют результаты каждый день.

Когда он вернулся в клуб, Зидан наверняка понимал, что три выигранных им трофея Лиги чемпионов больше не имеют значения, и болельщики начнут требовать новых побед в турнире.

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Тренеры и игроки топ-клубов знают, что мы постоянно находимся в центре внимания и живем с этим давлением каждый день“, - цитирует Месси Marca.

Отметим, что Месси ждет сложного матча против Реала, который состоится 18 декабря в 21:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Лионель Месси, Зинедин Зидан, Барселона, Реал Мадрид, футбол
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