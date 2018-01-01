Месси: Азар отличается от Роналду, но он тоже прекрасный футболист

Аргентинец лестно высказался в сторону бельгийского футболиста.

Капитан Барселоны Лионель Месси накануне Эль-Класико сравнил полузащитника мадридского Реала Эдена Азара с нападающим Криштиану Роналду.

“Азар - очень качественный футболист. Эден относится к типу игроков, которые могут разбалансировать оборону соперника.

По моему мнению, он отличается от Криштиану. У них разные характеристики. Заменить Роналду очень трудно, но Азар тоже прекрасный футболист“, - приводит слова Месси Marca.

Матч Барселона - Реал состоится в среду, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.