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Месси: Азар отличается от Роналду, но он тоже прекрасный футболист

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Аргентинец лестно высказался в сторону бельгийского футболиста.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Капитан Барселоны Лионель Месси накануне Эль-Класико сравнил полузащитника мадридского Реала Эдена Азара с нападающим Криштиану Роналду.

“Азар - очень качественный футболист. Эден относится к типу игроков, которые могут разбалансировать оборону соперника.

По моему мнению, он отличается от Криштиану. У них разные характеристики. Заменить Роналду очень трудно, но Азар тоже прекрасный футболист“, - приводит слова Месси Marca.

Матч Барселона - Реал состоится в среду, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Эден Азар, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Реал, Барселона
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