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Зидан выбрал самый дешевый автомобиль от спонсора, Рамос - самый дорогой

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Компания Audi предоставила мадридскому клубу новенькие автомобили.
Зинедин Зидан с новой Audi RS 3
Зинедин Зидан с новой Audi RS 3
realmadrid.com

Известный автомобильный концерн Audi, являющийся спонсором мадридского Реала, предоставил клубу новые машины.

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По информации AS, главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан выбрал себе самый дешевый автомобиль - RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic, стоимость которого составляет 63 310 евро. Эту же “бюджетную“ модель выбрали также Карим Бензема и Тибо Куртуа.

Карим Бензема с новой Audi RS 3
Карим Бензема с новой Audi RS 3
realmadrid.com

А вот самое дорогое авто получил защитник Реала Серхио Рамос - A8 50 TDI quattro tiptronic. Эта машина оценивается в 101 325 евро.

Серхио Рамос с новой Audi A8
Серхио Рамос с новой Audi A8
realmadrid.com

Самым популярным выбором среди игроков мадридского клуба оказался Q7 50 TDI quattro tiptronic за 76 335 евро. Его выбрали сразу 11 футболистов.

Лука Модрич с новой Audi Q7
Лука Модрич с новой Audi Q7
realmadrid.com

Еще 7 игроков предпочли Q8 50 TDI quattro tiptronic (87 460 евро), а 4 спортсмена - A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic (79 630 евро).

Хамес Родригес с новой Audi Q8
Хамес Родригес с новой Audi Q8
realmadrid.com

Выделился среди футболистов Рафаэль Варан, который стал единственным обладателем e-tron 55 quattro (83 670 евро).

Серхио Рамос с новой Audi
Серхио Рамос с новой Audi
realmadrid.com

На официальной странице Реала в YouTube появилось видео, где футболисты и главный тренер получали свои новенькие машины.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Серхио Агуэро разбил свой дорогой автомобиль в ДТП.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Серхио Рамос, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, спонсор, автомобиль, Audi
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