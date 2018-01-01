Спортдир Вальядолида: Если Реал хочет вернуть Лунина, мы не будет этому препятствовать
Украинец может покинуть Вальядолид в ближайшее время.
Спортивный директор Вальядолида Мигель Анхель Гомес прокомментировал слухи о возможном возвращении голкипера команды Андрея Лунина в состав мадридского Реала в зимнее трансферное окно.
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“По состоянию на сегодняшний день Андрей находится у нас и мы продолжаем на него рассчитывать.
У нас с Реалом хорошие отношения, поэтому если он захочет вернуть Лунина, мы не будем этому препятствовать“, - цитирует Гомеса Marca.
Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид в чемпионате Испании.
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