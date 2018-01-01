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Спортдир Вальядолида: Если Реал хочет вернуть Лунина, мы не будет этому препятствовать

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Украинец может покинуть Вальядолид в ближайшее время.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
www.realvalladolid.es

Спортивный директор Вальядолида Мигель Анхель Гомес прокомментировал слухи о возможном возвращении голкипера команды Андрея Лунина в состав мадридского Реала в зимнее трансферное окно.

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“По состоянию на сегодняшний день Андрей находится у нас и мы продолжаем на него рассчитывать.

У нас с Реалом хорошие отношения, поэтому если он захочет вернуть Лунина, мы не будем этому препятствовать“, - цитирует Гомеса Marca.

Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид в чемпионате Испании.

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Теги: футбол, Вальядолид, Андрей Лунин, Реал Мадрид, Ла Лига
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