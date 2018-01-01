Зидан: Мы не думаем о возможной отмене матча с Барселоной

Наставник "сливочных" отметил, что все болельщики хотят увидеть эту игру.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий матч чемпионата Испании против Барселоны.

“Наша команда в отличной форме, мы хорошо играем в последнее время. Мы довольны тем, что делаем на поле.

Как я прокомментирую то, что нам с Барсой придется жить в одном отеле из-за возможных протестов жителей города? Правила есть правила. Если так сказали, так должно быть. Нам не нужно ничего объяснять. Важно то, что мы играем.

Мы не думаем о возможной отмене игры. Мы должны хорошо подготовиться к матчу. Лично я ни о чем не беспокоюсь. Мы все рады, что можем стать частью такого матча. Я помню ощущения, когда я сам играл в Эль-Класико“.

Также французский специалист высказался о возможных провокациях и остановке поединка из-за поведения фанатов, как случилось во время матча Сегунды Райо Вальекано - Альбасете.

“Судья должен быть спокоен, а мы должны позволить ему делать свою работу. Он хочет провести этот матч, как и мы, как и Барселона. Многие люди действительно хотят видеть игру“ - заявил Зидан на предматчевой пресс-конференции.

Матч Барселона - Реал состоится в среду, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.