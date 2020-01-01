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Барселона - Реал: где смотреть Эль Класико

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Барселона примет Реал в перенесенном матче 10-го тура Ла Лиги. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.
Барселона - Реал: где смотреть матч
Барселона - Реал: где смотреть матч
Getty Images

В среду, 18 декабря, состоится главное противостояние Испании - Эль Класико. Барселона и Реал проведут матч перенесенного 10-го тура Ла Лиги в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

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Где смотреть матч Барселона - Реал в прямом эфире? В Украине этот поединок будет транслировать телеканал Футбол 2. Также трансляция будет доступна на сервисе Oll.tv и на канале Матч ТВ (Россия).

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Барселона - Реал, которая начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Эль Класико, футбол, чемпионат Испании, где смотреть
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