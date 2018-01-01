Гризманн: Эль-Класико ждет вся планета

Нападающий каталонцев надеется показать свою лучшую игру.

Форвард Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал предстоящий матч против Реала в рамках чемпионата Испании.

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“Этот поединок ждет вся планета. Он важен как для фанатов, так и для игроков. Раньше я следил за этим противостоянием по телевизору, но теперь я мечтаю сыграть в нем, очень сильно жду этой встречи.

Это будет невероятный день. Надеюсь, у меня получится быть в лучшей форме и провести хорошую игру“, - приводит слова француза Marca.

Матч Барселона - Реал состоится в среду, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.