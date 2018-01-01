Игроки Реала и Барселоны будут жить в одном отеле перед Эль Класико

Футболистов примет у себя гостиница Princesa Sofia.

Игроки Реала и Барселоны будут жить в одной гостинице перед Эль Класико Getty Images

В среду, 18 декабря, состоится важнейший матч в Испании - дуэль каталонской Барселоны и мадридского Реала. Встреча состоится в Барселоне на Камп Ноу.

По информации ведущих испанских СМИ, игроки обеих команд будут жить в одном отеле - Princesa Sofia в Барселоне. При этом каждой команде будет выделено отдельное крыло отеля, чтобы футболисты не пересекались.

Отмечается, что это связано с целью обеспечения безопасности футболистов из-за акций протеста, которые организованы каталонской группой Tsunami Democratic, выступающей за референдум о независимости Каталонии.

Данный отель расположен в 600 метрах от Камп Ноу. На стадион команды отправятся на автобусах без каких-либо опознавательных знаков. Сопровождать футболистов будет полицейский эскорт.

Стоит также сказать, что руководство "сливочных" заявило, что команда не покинет борт самолета по прибытию в Барселону, пока не будет подтверждено, что игроки в безопасности.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Барселона - Реал, которая начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал сыграет в поединке без ключевых игроков.

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