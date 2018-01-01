Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Реала и Барселоны будут жить в одном отеле перед Эль Класико

Комментариев: 0
Футболистов примет у себя гостиница Princesa Sofia.
Игроки Реала и Барселоны будут жить в одной гостинице перед Эль Класико
Игроки Реала и Барселоны будут жить в одной гостинице перед Эль Класико
Getty Images

В среду, 18 декабря, состоится важнейший матч в Испании - дуэль каталонской Барселоны и мадридского Реала. Встреча состоится в Барселоне на Камп Ноу.

По информации ведущих испанских СМИ, игроки обеих команд будут жить в одном отеле - Princesa Sofia в Барселоне. При этом каждой команде будет выделено отдельное крыло отеля, чтобы футболисты не пересекались.

Отмечается, что это связано с целью обеспечения безопасности футболистов из-за акций протеста, которые организованы каталонской группой Tsunami Democratic, выступающей за референдум о независимости Каталонии.

Данный отель расположен в 600 метрах от Камп Ноу. На стадион команды отправятся на автобусах без каких-либо опознавательных знаков. Сопровождать футболистов будет полицейский эскорт.

Стоит также сказать, что руководство "сливочных" заявило, что команда не покинет борт самолета по прибытию в Барселону, пока не будет подтверждено, что игроки в безопасности.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Барселона - Реал, которая начнется 18 декабря в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал сыграет в поединке без ключевых игроков.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Поделись:
Теги: Барселона, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь