Ключевые игроки Реала пропустят Эль-Класико

Эден Азар и Марсело не успеют восстановиться после травм.

Игроки мадридского Реала Эден Азар и Марсело не сыграют матче чемпионата Испании против Барселоны, сообщает пресс-служба “сливочных“.

Отмечается, что футболисты отсутствовали на тренировке команды, потому что все еще продолжают процесс реабилитации после повреждений.

Также пропустить Эль-Класико могут Хамес Родригес и Лукас Васкес, но колумбиец посетил тренировку и работал с мячом, а испанец занимался по индивидуальной программе.

Матч Барселона - Реал состоится в среду, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.