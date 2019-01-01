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Ключевые игроки Реала пропустят Эль-Класико

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Эден Азар и Марсело не успеют восстановиться после травм.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Игроки мадридского Реала Эден Азар и Марсело не сыграют матче чемпионата Испании против Барселоны, сообщает пресс-служба “сливочных“.

Отмечается, что футболисты отсутствовали на тренировке команды, потому что все еще продолжают процесс реабилитации после повреждений.

Также пропустить Эль-Класико могут Хамес Родригес и Лукас Васкес, но колумбиец посетил тренировку и работал с мячом, а испанец занимался по индивидуальной программе.

Матч Барселона - Реал состоится в среду, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Реал Мадрид, Марсело, Эден Азар, Барселона, Ла Лига, Эль-Класико
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