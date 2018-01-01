Райо Вальекано - Альбасете 0:0 обзор прерванного скандального матча Сегунды
Скандальная ситуация произошла во время матча Сегунды с участием команды украинского футболиста Романа Зозули.
Матч 20-го тура Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете обернулся настоящим скандалом.
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В конце первого тайма в адрес украинского форварда Альбасете Романа Зозули болельщики стали выкрикивать: "Зозуля - еб***ый нацист". В связи с этим главный арбитр встречи принял решение прервать поединок, и это решение позже поддержало и руководство Ла Лиги.
Вашему вниманию обзор прерванного матча Райо Вальекано - Альбасете:
Отметим, что в текущем сезоне Альбасете расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Сегунды, а Райо Вальекано - 15-й.
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