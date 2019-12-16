Зозуля красиво ответил ультрасу Райо Вальекано
Вся причина в том, что украинский игрок умеет читать.
Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандальный матч, где арбитр встречи остановил поединок из-за оскорблений в сторону украинского игрока.
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“Меня оскорбляют не из-за того, что я нацист. А из-за того, что я умею читать и принимаю душ каждый день.
В этом районе для большинства - это плохо“, - приводит слова Зозули Carrusel Deportivo.
Отметим, что президент Райо Вальекано выступил с заявлением по поводу собственных ультрас.
Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги поддержала решение арбитра прекратить матч.
Полная версия правил
Взял весь район обосрал.