Зозуля красиво ответил ультрасу Райо Вальекано

Вся причина в том, что украинский игрок умеет читать.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандальный матч, где арбитр встречи остановил поединок из-за оскорблений в сторону украинского игрока.

Читай также: Василий Кравец подержал Зозулю после оскорблений в Мадриде

“Меня оскорбляют не из-за того, что я нацист. А из-за того, что я умею читать и принимаю душ каждый день.

В этом районе для большинства - это плохо“, - приводит слова Зозули Carrusel Deportivo.

Отметим, что президент Райо Вальекано выступил с заявлением по поводу собственных ультрас.

Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги поддержала решение арбитра прекратить матч.