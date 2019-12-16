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Зозуля красиво ответил ультрасу Райо Вальекано

Комментариев: 4
Вся причина в том, что украинский игрок умеет читать.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал скандальный матч, где арбитр встречи остановил поединок из-за оскорблений в сторону украинского игрока.

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“Меня оскорбляют не из-за того, что я нацист. А из-за того, что я умею читать и принимаю душ каждый день.

В этом районе для большинства - это плохо“, - приводит слова Зозули Carrusel Deportivo.

Отметим, что президент Райо Вальекано выступил с заявлением по поводу собственных ультрас.

Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги поддержала решение арбитра прекратить матч.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Райо Вальекано, расизм, футбол
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  16.12.2019, 14:49
Оценка:  +1
гость
Красиво ответил коммунякам вонючим
гость  (аноним)  16.12.2019, 14:16
Оценка:  -3
гость
И что тут красивого? Загнал себя в ещё большую жопу. Долбозавр нацистский. Кстати на фото вылитый Бандера блять))) как с ультрас не согласиться)))
xxvekFox    16.12.2019, 14:09
Оценка:  0
xxvekFox
Да причем тут...?? (facepalm)
Взял весь район обосрал.
trgvm1    16.12.2019, 13:59
Оценка:  +3
trgvm1
Зозуля патриот України ми тебя любим давай играй ти молодець
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