Президент Райо Вальекано: У нас нулевая толерантность к подобным ситуациям

Президент клуба заявил, что все проблемы от ультрас.

Президент Райо Вальекано Рауль Мартин Преса прокомментировал инцидент, который возник за участием ультрас клуба.

“Мы всячески старались, чтобы Зозуля играл за нас. Мы не слушались фанатов, которые радикально выступали по этому поводу. Роман не хотел оставаться тут.

Думаю, что ультрас Райо - слишком радикальны. Мы давно просим, чтоб их начали идентифицировать.

Мы не позволим, чтобы футболиста оскорбляли. Мы предложили закрыть эту трибуну, но все равно мы не могли гарантировать безопасность.

Сегодня мы не стали ничего предпринимать, чтоб закрыть эту трибуну. У нас нулевая толерантность к подобным ситуациям. Пострадали Райо, Альбасете и Зозуля“, - приводит слова Преса Carrusel Deportivo.

Отметим, что ранее ультрас команды выступил с заявлением.