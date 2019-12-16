Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Райо Вальекано: У нас нулевая толерантность к подобным ситуациям

Комментариев: 3
Президент клуба заявил, что все проблемы от ультрас.
Болельщики Райо Вальекано
Болельщики Райо Вальекано
Getty Images

Президент Райо Вальекано Рауль Мартин Преса прокомментировал инцидент, который возник за участием ультрас клуба.

“Мы всячески старались, чтобы Зозуля играл за нас. Мы не слушались фанатов, которые радикально выступали по этому поводу. Роман не хотел оставаться тут.

Думаю, что ультрас Райо - слишком радикальны. Мы давно просим, чтоб их начали идентифицировать.

Мы не позволим, чтобы футболиста оскорбляли. Мы предложили закрыть эту трибуну, но все равно мы не могли гарантировать безопасность.

Сегодня мы не стали ничего предпринимать, чтоб закрыть эту трибуну. У нас нулевая толерантность к подобным ситуациям. Пострадали Райо, Альбасете и Зозуля“, - приводит слова Преса Carrusel Deportivo.

Отметим, что ранее ультрас команды выступил с заявлением.

Поделись:
Теги: Рауль Мартин Преса, Райо Вальекано, Альбасета, Сегунда, Роман Зозуля, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
trgvm1    16.12.2019, 10:20
Оценка:  -1
trgvm1
конченніе кацапи
Совсемскоро    16.12.2019, 10:00
Оценка:  +1
Совсемскоро
Каждый получает то, что заслуживает.
гость  (аноним)  16.12.2019, 09:51
Оценка:  +1
гость
Да все правильно сказали. Надо было ещё этому недонацику фаер в жопу засунуть. Во прикол был бы аххххаааааахххааааа. Ебaть зачёт был бы))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь