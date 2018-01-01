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Зидан - о ничье с Валенсией: Невозможно провести все 90 минут на одном уровне

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"Сливочный" клуб отыгрался на 95-й минуте.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидал подвел итоги ничейного матча против Валенсии (1:1) в рамках 17-го тура чемпионата Испании.

“Я считаю, одно очко - это небольшая награда для нас. У нас были моменты, мы хорошо сыграли в первом тайме. Мы до финального свистка верили и в итоге забили отличный гол.

Невозможно провести все 90 минут на одном уровне. Мы хотели забить в первом тайме. Это бы повлияло на игру. В концовке мы забили, но я считаю, что мы заслуживали большего.

Теперь нам нужно отдохнуть, ведь в среду нас ждет Эль-Классико. С завтрашнего дня мы начинаем думать об этой игре“, - рассказал Зидан для El Chiringuito TV.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Валенсия, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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