Болельщики Райо Вальекано выступили с заявлением по поводу оскорблений в адрес Зозули

Болельщики ответили на то, что матч был остановлен.

В 20-м туре чемпионата Сегунды между Альбасате и Райо Вальекано был остановлен из-за оскорблений в адрес украинского нападающего Романа Зозули.

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Ультрас Райо Вальекано выступили с заявлением в Twitter.

“Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые матч приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист“, - заявил ультрас команды.

Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en España es por decir la verdad.



ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ — Bukaneros (@bukaneros92) December 15, 2019

Отметим, что руководство Ла Лиги выступило с поддержкой арбитра встречи, который принял правильное решение остановить матч.