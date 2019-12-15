Болельщики Райо Вальекано выступили с заявлением по поводу оскорблений в адрес Зозули
Болельщики ответили на то, что матч был остановлен.
В 20-м туре чемпионата Сегунды между Альбасате и Райо Вальекано был остановлен из-за оскорблений в адрес украинского нападающего Романа Зозули.
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Ультрас Райо Вальекано выступили с заявлением в Twitter.
“Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые матч приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист“, - заявил ультрас команды.
Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en España es por decir la verdad.— Bukaneros (@bukaneros92) December 15, 2019
ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ
Отметим, что руководство Ла Лиги выступило с поддержкой арбитра встречи, который принял правильное решение остановить матч.
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