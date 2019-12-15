Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Болельщики Райо Вальекано выступили с заявлением по поводу оскорблений в адрес Зозули

Комментариев: 0
Болельщики ответили на то, что матч был остановлен.
Болельщики Райо Вальекано
Болельщики Райо Вальекано
Getty Images

В 20-м туре чемпионата Сегунды между Альбасате и Райо Вальекано был остановлен из-за оскорблений в адрес украинского нападающего Романа Зозули.

Читай также: Вице-президент Альбасете: Зозуля подавлен. Он плакал в раздевалке

Ультрас Райо Вальекано выступили с заявлением в Twitter.

“Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые матч приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист“, - заявил ультрас команды.

Отметим, что руководство Ла Лиги выступило с поддержкой арбитра встречи, который принял правильное решение остановить матч.

Поделись:
Теги: Райо Вальекано, Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, остановка матча, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь