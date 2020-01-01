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Валенсия - Реал 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Мадридский клуб вырвал ничью в компенсированное время ко второму тайму.

Валенсия - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча
Валенсия - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча
Getty Images

В 17-м туре чемпионата Испании Валенсия дома принимала Реал Мадрид.

Первый тайм прошел без забитых голов. Во втором тайме “летучие мыши“ открыли счет на 78-й минуте. Все шло к победе хозяев поля. Однако, в компенсированное время ко второму тайму “сливочные“ заработали право на угловой. Во вратарскую площадь пришел Тибо Куртуа, который смог пробить по воротам. Доменек отразил удар бельгийского вратаря, но первым на добивании оказался Карим Бензема, который точно пробил под перекладину.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Реал:

Валенсия — Реал 1:1

Голы: Солер, 78 — Бензема, 90+5

Валенсия: Доменек — Коста (Вальехо, 61), Гарай, Паулиста, Гайя — Васс, Коклен (Кондогбия, 83), Парехо, Солер — Торрес (Диакаби, 90), Родриго Морено

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Начо — Модрич (Йович, 82), Кроос, Вальверде — Родриго Гоэс (Винисиус, 69), Бензема, Иско (Бэйл, 69)

Предупреждения: Солер — Карвахаль, Йович

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Теги: Валенсия, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео голов, обзор матча
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