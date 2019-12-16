Вице-президент Альбасете: Зозуля подавлен. Он плакал в раздевалке

Виктор Варела прокомментировал ситуацию с оскорблением Романа Зозули со стороны фанов Райо.

Вице-президент Альбасете Виктор Варела высказался после скандала, связанного с украинским нападающим команды Романом Зозулей.

"Судья принял решение об остановке матче, получив согласие всех сторон. Мы поддерживаем это решение, потому что в таких условиях играть нельзя. Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке

Арбитр сказал, что им нужно прекратить оскорбления. Все были согласны с принятым решением. Президент Райо выразил сожаление и пожелал всего лучшего Зозуле.

Не считаю, что нужно как-то наказывать Райо, ведь клуб имел образцовое поведение.

Зозуля очень пострадал, для него это очень тяжелая ситуация. Он отличный игрок и парень, мы хотим, чтобы он мог играть без подобного давления. Нужно всем постараться искоренить подобные ситуации, это не очень легко и для команды-соперник", - приводит слова Варелы Carrusel Deportivo.