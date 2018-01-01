Реал вырвал ничью в матче с Валенсией

Реал вслед за Барселоной потерял очки перед Эль-Классико.

Валенсия и Реал сыграли вничью 1:1 в матче 17-го тура испанской Ла Лиги

"Летучие мыши" открыли счет на 78-й минуте, когда отличился Карлос Солер. Отыграться мадридская команда сумела уже в компенсированное время: пришедший на угловой Тибо Куртуа пробил по воротам головой, его удар отразил голкипер хозяев, но затем в штрафной возникла сутолка, где расторопнее всех был Карим Бензема, сравнявший счет.

Валенсия — Реал 1:1

Голы: Солер, 78 — Бензема, 90+5

Валенсия: Доменек — Коста (Вальехо, 61), Гарай, Паулиста, Гайя — Васс, Коклен (Кондогбия, 83), Парехо, Солер — Торрес (Диакаби, 90), Родриго Морено

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Начо — Модрич (Йович, 82), Кроос, Вальверде — Родриго Гоэс (Винисиус, 69), Бензема, Иско (Бэйл, 69)

Предупреждения: Солер — Карвахаль, Йович