Ла Лига поддержала арбитра в инциденте с Зозулей
Судья матча принял правильное решение, остановив матч.
Руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра прервать матч Райо Вальекано — Альбасете.
"Ла Лига выражает согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьей матча между Райо Вальекано и Альбасете, приостановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд.
Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании", — гласит официальный сайт Ла Лиги.
Напомним, из-за оскорблений в адрес украинского форварда Романа Зозули был прерван матч Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете.
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