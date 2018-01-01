Ла Лига поддержала арбитра в инциденте с Зозулей

Судья матча принял правильное решение, остановив матч.

Руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра прервать матч Райо Вальекано — Альбасете.

"Ла Лига выражает согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьей матча между Райо Вальекано и Альбасете, приостановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд.

Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании", — гласит официальный сайт Ла Лиги.

Напомним, из-за оскорблений в адрес украинского форварда Романа Зозули был прерван матч Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете.