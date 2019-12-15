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Матч Сегунды прерван из-за оскорбительных речевок в адрес Зозули

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Матч Райо Вальекано – Альбасете был остановлен из-за оскорбительных выкриков с трибун в адрес Зозули.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
AS

Матч 20 тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете был остановлен из-за выкриков фанатов оскорбительных слов в адрес украинского нападающего Альбасете Романа Зозули.

С первых минут матча Зозулю освистывали фанаты Райо, а в конце первого тайма фаны начали скандировать "Зозуля – с**** нацист". Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм. Но вот на второй тайм игроки Альбасете выходить отказались.

Напомним, Роман Зозуля в начале 2017 года на правах аренды перешел в Райо Вальекано, но так и не сыграл ни одного матча, поскольку фанаты мадридского клуба заставили руководство отказаться от услуг игрока, аргументируя это его нацистскими политическими взглядами.

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Теги: Роман Зозуля
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