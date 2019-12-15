Матч Сегунды прерван из-за оскорбительных речевок в адрес Зозули
Матч 20 тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете был остановлен из-за выкриков фанатов оскорбительных слов в адрес украинского нападающего Альбасете Романа Зозули.
С первых минут матча Зозулю освистывали фанаты Райо, а в конце первого тайма фаны начали скандировать "Зозуля – с**** нацист". Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм. Но вот на второй тайм игроки Альбасете выходить отказались.
“#Zozulia era una broma” cantan los #bukaneros. Se suspende de manera definitiva #RayoAlbacete pic.twitter.com/0BtMX1AtAs— Juan Heralta (@JHeralta) December 15, 2019
Напомним, Роман Зозуля в начале 2017 года на правах аренды перешел в Райо Вальекано, но так и не сыграл ни одного матча, поскольку фанаты мадридского клуба заставили руководство отказаться от услуг игрока, аргументируя это его нацистскими политическими взглядами.
Полная версия правил