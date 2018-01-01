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Реал Сосьедад - Барселона 2:2 видео голов и обзор матча

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Барселона потеряла очки в матче с Реалом Сосьедад.

Барселона не сумела обыграть Реал Сосьедад в матче 17-го тура чемпионата Испании - 2:2.

Счет в матче открыл Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 12-й минуте игры. Барселона отыгралась благодаря голу Антуана Гризманна на 38-й минуте. На 49-й минуте Луис Суарес вывел каталонцев вперед, но на 62-й минуте Александер Исак вновь сделал счет равным.

Реал Сосьедад — Барселона 2:2
Голы: Оярсабаль, 12 (с пенальти), Исак, 62 — Гризманн, 38, Суарес, 49

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Льоренте, Гевара, Монреаль — Субельдия — Порту (Янузай, 59), Эдегор, Мерино, Оярсабаль (Барренечеа, 85) — Исак (Виллиан Жозе, 66)

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба (Семеду, 74) — Ракитич (Видаль, 79), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждение: Суарес

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