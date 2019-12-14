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Реал Сосьедад отобрал очки у Барселоны

Комментариев: 2
Каталонцы оступились в гостевом матче.
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад

В поединке шестнадцатого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона в гостях не сумела обыграть Реал Сосьедад (2:2).

На голы Гризманна и Суареса, гости сумели ответить голами Оярсабля и Исака.

Реал Сосьедад — Барселона 2:2

Голы: Оярсабаль, 12 (с пенальти), Исак, 62 — Гризманн, 38, Суарес, 49

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Льоренте, Гевара, Монреаль — Субельдия — Порту (Янузай, 59), Эдегор, Мерино, Оярсабаль (Барренечеа, 85) — Исак (Виллиан Жозе, 66)

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба (Семеду, 74) — Ракитич (Видаль, 79), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждение: Суарес

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Теги: Реал Сосьедад, Барселона
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.12.2019, 20:26
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гость
Question to katsapam. Why is your goat-mouthed president always different in the photo? He probably died a long time ago, but you do not know about it? Jews bred you, but you and in a dick do not blow?
гость  (аноним)  14.12.2019, 20:19
Оценка:  0
гость
Where is the video? Fuck your mother scum.
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