Реал Сосьедад отобрал очки у Барселоны

Каталонцы оступились в гостевом матче.

В поединке шестнадцатого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона в гостях не сумела обыграть Реал Сосьедад (2:2).

На голы Гризманна и Суареса, гости сумели ответить голами Оярсабля и Исака.

Реал Сосьедад — Барселона 2:2

Голы: Оярсабаль, 12 (с пенальти), Исак, 62 — Гризманн, 38, Суарес, 49

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Льоренте, Гевара, Монреаль — Субельдия — Порту (Янузай, 59), Эдегор, Мерино, Оярсабаль (Барренечеа, 85) — Исак (Виллиан Жозе, 66)

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба (Семеду, 74) — Ракитич (Видаль, 79), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждение: Суарес