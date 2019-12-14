Реал Сосьедад отобрал очки у Барселоны
Каталонцы оступились в гостевом матче.
В поединке шестнадцатого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона в гостях не сумела обыграть Реал Сосьедад (2:2).
На голы Гризманна и Суареса, гости сумели ответить голами Оярсабля и Исака.
Реал Сосьедад — Барселона 2:2
Голы: Оярсабаль, 12 (с пенальти), Исак, 62 — Гризманн, 38, Суарес, 49
Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Льоренте, Гевара, Монреаль — Субельдия — Порту (Янузай, 59), Эдегор, Мерино, Оярсабаль (Барренечеа, 85) — Исак (Виллиан Жозе, 66)
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба (Семеду, 74) — Ракитич (Видаль, 79), Бускетс (Аленья, 73), де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн
Предупреждение: Суарес
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