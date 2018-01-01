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Модрич приобрел роскошный особняк в Мадриде за 12 миллионов евро

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Хавбек мадридского клуба приобрел дом в элитном районе столицы Испании.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич стал владельцем элитного особняка в районе Ла Моралеха - престижном районе столицы Испании.

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Как сообщает Vanity Fair, площадь дома составляет 2 700 квадратных метров, а площадь всего участка составляет 10 тысяч квадратных метров. Новый особняк обошелся Модричу в 12 миллионов евро.

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В этом доме есть 9 спален и 9 ванных комнат, тренажерный зал, оборудованный массажный кабинет и рабочий кабинет с видом на сад. Кроме того, в здании есть гараж, рассчитанный на целых 10 автомобилей.

Еще в доме есть огромный домашний кинотеатр на 18 мест, комната для вечеринок и большая детская игровая площадка.

Ранее сообщалось, что хавбек Реала Лука Модрич стал обладателем награды Golden Foot.

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Теги: Лука Модрич, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, вне игры, особняк
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